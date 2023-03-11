Канцелярия президента Финляндии прокомментировала заявления о передаче истребителей Киеву

Саули Ниинистё не обсуждал вопрос о возможности отправки Украине списанных самолетов Hornet, приводит ее сообщение агентство STT

СТОКГОЛЬМ, 11 марта. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё ни с кем не вел переговоров о передаче страной списанных истребителей Украине. Об этом в субботу сообщает агентство STT со ссылкой на канцелярию президента Саули Ниинистё. В канцелярии так прокомментировали заявления премьер-министра Санны Марин о том, что Финляндия могла бы обсудить вопрос о передаче Украине списанных истребителей Hornet.

"Ниинистё ни с кем не обсуждал этот вопрос", - отметили в канцелярии.

О том, что желание Киева получить истребители также может быть обсуждено в Финляндии, ранее премьер Санна Марин сообщила в пресс-релизе, где рассказывалось о ходе ее переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу. "На мой взгляд, мы могли бы, наверное, обсудить и [истребители] Hornet, можно ли будет их передать Украине и какая дополнительная подготовка требуется", - сказала Марин.

Министр обороны Антти Кайкконен также заявил в интервью газете Iltalehti, что он не знал, что Марин собирается говорить об истребителях в Киеве. По словам Кайкконена, Финляндия по-прежнему нуждается в этих самолетах в ближайшие несколько лет, несмотря на решение о закупке ВВС истребителей F-35 за €10 млрд.

Глава Минобороны, по его словам, попытался бы убедить премьера не поднимать вопрос о Hornet, если бы знал об этом заранее.