Высший совещательный орган Китая завершил в Пекине 1-ю сессию 14-го созыва

В заключительном заседании принял участие председатель КНР Си Цзиньпин

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Всекитайский комитет Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК), состоящий из представителей общества от бизнеса, науки, общественных и политических организаций, в субботу официально завершил в Пекине свою 1-ю сессию 14-го созыва. Заключительное заседание этого высшего совещательного органа провел председатель ВК НПКСК Ван Хунин.

На мероприятии присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин. Члены 1-й сессии ВК НПКСК 14-го созыва приняли несколько резолюций о методах работы этого органа, о рассмотрении предложений правительственных советников, связанных с дальнейшим проведением реформ и преобразований в области социально-экономического развития страны.

"Благодаря совместным усилиям всех членов сессии были успешно рассмотрены все пункты повестки, - заявил Ван Хунин. - Объявляю 1-ю сессии ВК НПКСК 14-го созыва закрытой".

Солидарность на фоне вызовов

Он подчеркнул, что КНР будет проводить политику в соответствии с идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эру. Председатель ВК НПКСК указал на важность продвижения качественного развития, усиления государственных системообразующих механизмов.

"Мы вступили на ключевой этап великого возрождения китайской нации, - добавил Ван Хунин. - В условиях крупных и все более динамичных изменений в мире, аналогов которым не было в течение последнего столетия, нужно укреплять взаимопонимание, усилить солидарность".

ВК НПКСК состоит из представителей всех слоев китайского общества - деловых и научных кругов, государственных, общественных и политических организаций, вооруженных сил, официально признанных религиозных конфессий. В заседаниях этого законодательного органа участвуют те, чьи заслуги перед отечеством считаются общепризнанными. Предложения, проработанные этим совещательным органом, в дальнейшем поступают на рассмотрение депутатов Всекитайского собрания народных представителей (парламента).

Первая сессия ВК НПКСК 14-го созыва открылась 4 марта, в ней приняли участие более 2,1 тыс. человек.