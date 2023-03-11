Дания рассчитывает на поставку первых танков Украине весной

Исполняющий обязанности главы Минобороны страны Троэльс Лунд Поульсен посетил немецкое предприятие, где идет подготовка танков Leopard 1 к отправке Киеву

СТОКГОЛЬМ, 11 марта. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен посетил предприятие в Германии, где идет подготовка танков Leopard 1 к отправке Вооруженным силам Украины. Как говорится в опубликованном в субботу пресс-релизе Минобороны королевства, ожидается, что первые машины будут поставлены этой весной.

"Я очень доволен, что посетил [предприятие] Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Я был там для того, чтобы убедиться, что работа по подготовке танков Leopard 1 для Украины продвигается и что мы могли бы отправить их как можно скорее", - сказал политик. "Я горжусь тем, что этим большим и важным пожертвованием Дания в сотрудничестве с другими странами поддерживает борьбу Украины за свою свободу. Мы по-прежнему надеемся, что сможем поставить первые танки этой весной", - добавил он.

Как поясняет Министерство, первоочередная цель проекта - "в максимально сжатые сроки обеспечить танками два батальона, что означает поставку около 80 машин". Первые из них будут использоваться для подготовки украинских танкистов.

В начале февраля правительство Дании приняло решение о сотрудничестве с Германией и Нидерландами по передаче Украине 100 танков Leopard 1.