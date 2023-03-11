Сунак высказался за увеличение военной помощи Украине для приближения переговоров

По словам британского премьер-министра, положение Киева для начала мирных переговоров будет определяться на поле боя

РИМ, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что положение Украины для начала мирных переговоров будет определяться на поле боя, для чего необходимо наращивать военную поддержку Киева.

"С нашей стороны мы можем обеспечить украинцам наилучшие [стартовые] переговорные позиции, наращивая военную помощь, что обеспечит им преимущество на поле боя", - сказал Сунак в интервью, опубликованном в субботу в газете La Repubblica.

Он выразил уверенность, что конфликт завершится переговорами, но "решение, когда их начинать, должен принимать Киев".

"Мы должны делать все, чтобы как можно меньше стран поддерживали Россию. Поэтому необходимо разделять единый подход, и не только в отношении Китая, но и по другим глобальным вопросам и угрозам, таким как Иран", - считает британский премьер.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на то, что главным препятствием на пути к мирному урегулированию являются законодательно закрепленная указом президента Украины Владимира Зеленского 30 сентября 2022 года "невозможность" переговоров с президентом России Владимиром Путиным, "а также инициативы украинского лидера, свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий", включая требование вывода российских войск из новых регионов страны.