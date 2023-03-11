Президент Болгарии прервал визит в Азербайджан из-за положительного теста на ковид

Румен Радев должен был принять участие в X Глобальном Бакинском форуме

СОФИЯ, 11 марта. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев прервал свой визит в Азербайджан, где планировал принять участие в X Глобальном Бакинском форуме, из-за положительного теста на ковид. Об этом в субботу сообщила пресс-служба главы государства.

"Тест президента Болгарии на ковид дал положительный результат, после чего были проведены еще два теста, которые оказались отрицательными. Несмотря на то, что президент Радев чувствует себя хорошо, не имеет никаких симптомов, и на два отрицательных теста, он отменил свое участие в Х Глобальном Бакинском форуме", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу Румен Радев провел встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в формате видеоконференции. Собеседники обсудили предстоящее в мае открытие офиса азербайджанской государственной нефтяной компании в Болгарии, что станет знаком о серьезных намерениях расширения сотрудничества двух стран в области энергетики.