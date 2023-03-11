11 марта, 11:52

Американский профессор назвал российские подлодки "вызовом" для США

По словам Майкла Петерсена, эти подлодки "являются одними из самых современных и самыми тихими" в мире

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Российские подлодки являются "ключевым вызовом" для США. Такое мнение выразил профессор американского Военно-морского колледжа Майкл Петерсен в беседе с журналом Newsweek.

"С точки зрения боевых действий под водой, Россия представляет ключевой вызов для США", - считает эксперт.

Так он прокомментировал слова главы Северного командования ВС США генерала Глена Ванхёрка, который назвал Россию "основной угрозой для страны из-за присутствия атомных подлодок класса "Северодвинск" вблизи американского побережья", указывает издание. Петерсен отметил, что эти подлодки "являются одними из самых современных и самыми тихими подводными лодками" в мире. 

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