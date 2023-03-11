Киргизия заявила о готовности содействовать укреплению потенциала и авторитета ОДКБ

Секретарь Совета безопасности страны Марат Иманкулов встретился с генсеком организации Имангали Тасмагамбетовым

БИШКЕК, 11 марта. /ТАСС/. Киргизия намерена продолжить работу, направленную на укрепление авторитета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и ее потенциала. Об этом на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым заявил секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов.

"Иманкулов выразил готовность уполномоченных органов Кыргызской Республики, как и ранее, конструктивно работать и активно содействовать укреплению потенциала и авторитета ОДКБ", - говорится в опубликованном в субботу сообщении пресс-службы главы киргизского государства.

По ее данным, собеседники обсудили практическую деятельность ОДКБ, в том числе выполнение ранее принятых решений Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ и мероприятий, запланированных на 2023 год. Кроме того, они обменялись мнениями об обеспечении региональной безопасности, а также актуальных событиях международной повестки в контексте эффективного реагирования на существующие и новые вызовы и угрозы.

Тасмагамбетов впервые прибыл Бишкек в качестве генерального секретаря ОДКБ. В ходе визита он провел встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который подтвердил намерение киргизской стороны провести в текущем году на территории республики учения миротворческих сил организации "Нерушимое братство - 2023".