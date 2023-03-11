Командующий Сухопутными войсками ВСУ объяснил оборону Артемовска желанием "выиграть время"

Александр Сырский сообщил о планах Вооруженных сил Украины по накоплению резервов перед весенним контрнаступлением

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ), продолжая бои в районе Артемовска (украинское название – Бахмут)​​​​​​, пытаются выиграть время, чтобы накопить резервы перед весенним контрнаступлением. С таким утверждением выступил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами", - цитирует в субботу его комментарий о ситуации в районе Артемовска агентство Укринформ.

В пятницу Сырский признал, что в этом районе сложилась очень тяжелая ситуация для украинских войск. "Оборона Бахмута продолжается семь месяцев. <...> Но ситуация остается очень тяжелой", - написал он в Telegram-канале.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжат воевать за Артемовск, "пока это будет разумно". 6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего главным вопросом была целесообразность продолжения оборонной операции. По информации пресс-службы президента, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Сырский высказались за ее продолжение.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ. В субботу основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска.