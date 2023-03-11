Баку выразил протест Тегерану из-за полета иранского военного самолета над госграницей

В совместном заявлении МИД и Минобороны Азербайджана говорится, что самолет летал на расстоянии 3-5 км от государственной границы двух стран

БАКУ, 11 марта. /ТАСС/. МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Ирана в Баку в связи с полетами иранского военного самолета над госграницей двух стран. Об этом говорится в распространенном в субботу совместном заявлении МИД и Минобороны Азербайджана.

"11 марта принадлежащий Исламской Республике Иран военный самолет с 09:44 (08:44 мск - прим. ТАСС) до 10:26 (09:26 мск - прим. ТАСС) непрерывно выполнял полеты вдоль азербайджано-иранской государственной границы, от Зангиланского до Билясуварского района и обратно. Самолет летал на расстоянии 3-5 км от государственной границы двух стран, а в некоторых случаях прямо над госграницей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в субботу "посол Ирана в Баку Сейед Аббас Мусави был вызван в МИД Азербайджана и ему вручена соответствующая нота протеста".

В заявлении подчеркивается, что такое приближение иранского военного самолета к госгранице и его полет над пограничной линией "создают угрозу безопасности гражданской авиации и служат дальнейшему обострению двусторонних отношений". "Более чем получасовой полет военного самолета близ освобожденных от оккупации азербайджанских территорий является провокацией и недружественным поведением в отношении Азербайджана", - указано в документе.

МИД и Минобороны Азербайджана призвали иранскую сторону дать соответствующие разъяснения и "воздержаться от подобных провокационных действий в будущем".