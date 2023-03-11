Китай выступил против эгоистичного геополитического соперничества на Ближнем Востоке

МИД КНР прокомментировал решение Ирана и Саудовской Аравии о восстановлении двусторонних дипломатических отношений

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Китайские власти выступают против превращения Ближнего Востока в плацдарм для геополитической конкуренции и не преследуют там каких-либо эгоистичных интересов. Об этом сообщил в субботу МИД КНР.

"Китай не преследует каких-либо эгоистичных интересов в Ближневосточном регионе, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства в связи с достигнутыми при посредничестве Китая договоренностями о восстановлении двусторонних дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией. - КНР уважает статус хозяина, который принадлежит государствам Ближнего Востока, и против того, чтобы там осуществлялось геополитическое соперничество".

Как уточнило китайское внешнеполитическое ведомство, Пекин не будет заниматься "заполнением вакуума" в регионе и проводить политику, нацеленную на удовлетворение интересов "узкой группы привилегированных лиц". "Китай всегда считал, что будущее Ближнего Востока должно находиться в руках ближневосточных государств", - подчеркивается в заявлении.

В нем уточняется, что правительство КНР готово содействовать обеспечению безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, и будет способствовать его развитию, а также процветанию. Согласно позиции МИД Китая, ближневосточные страны должны проводить независимую политику и устранять разногласия путем диалога.

В пятницу Иран и Саудовская Аравия в ходе переговоров в Пекине договорились восстановить дипломатические отношения. По итогам консультаций было принято трехстороннее заявление, в котором отмечается, что Тегеран и Эр-Рияд привержены принципам суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга и планируют возобновить сотрудничество в сферах торговли, экономики, культуры, науки и техники.

Иранско-саудовские отношения обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). В январе 2016 года, после того как посольство королевства в Тегеране и консульство в Мешхеде подверглись нападениям толп протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, оно разорвало дипломатические отношения с Ираном.