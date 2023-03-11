Китай намерен продолжать содействовать нормализации отношений между Тегераном и Эр-Риядом

В МИД КНР заявили, что устранение разногласий между Ираном и Саудовской Аравией "благоприятно повлияет" на освобождение стран региона "от внешнего вмешательства"

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Китайские власти продолжат оказывать содействие нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Об этом сообщил в субботу МИД КНР.

"Китай ожидает, что Саудовская Аравия и Иран будут укреплять диалог. КНР готова продолжить оказывать этому позитивное и конструктивное содействие", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

В нем уточняется, что устранение разногласий между Тегераном и Эр-Риядом "благоприятно повлияет" на освобождение стран региона "от внешнего вмешательства". Как прокомментировал МИД КНР, тем самым Иран и Саудовская Аравия "взяли свою судьбу в собственные руки".

Согласно заявлению, иранско-саудовские договоренности о восстановлении дипотношений, достигнутые ранее при посредничестве китайской стороны, "соответствуют эпохальным тенденциям развития". "Китай выражает по этому поводу большое одобрение, а также направляет поздравления", - подчеркивается в сообщении.

В пятницу Иран и Саудовская Аравия в ходе переговоров в Пекине договорились восстановить дипломатические отношения. По итогам консультаций было принято трехстороннее заявление, в котором отмечается, что Тегеран и Эр-Рияд привержены принципам суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга и планируют возобновить сотрудничество в сферах торговли, экономики, культуры, науки и техники.

Иранско-саудовские отношения обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). В январе 2016 года, после того как саудовское посольство в Тегеране и консульство в Мешхеде подверглись нападениям толп протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде видного шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном.