Лидер оппозиции Южной Кореи предрек трехсторонний военный союз с США и Японией

Он может возникнуть вслед за уступками Сеула в пользу Токио по проблеме принудительного труда в период японского колониального господства, отметил Ли Чжэ Мён

СЕУЛ, 11 марта. /ТАСС/. Вслед за уступками Сеула в пользу Токио по проблеме принудительного труда в период японского колониального господства может возникнуть трехсторонний военный союз Республики Корея, Японии и США. Такое мнение высказал в субботу председатель ведущей южнокорейской оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён.

"Существует вероятность, что сапог японского солдата Сил самообороны снова осквернит землю Корейского полуострова под предлогом совместных учений Республики Корея, США и Японии. После реализации унизительного плана по выплате компенсаций [нас] ждет соглашение о сотрудничестве в сфере военного материального обеспечения и военный альянс между Республикой Корея, США и Японией", - сказал политик. Его слова приводит агентство Yonhap.

Ли Чжэ Мён на митинге выступил с критикой инициативы правительства, согласно которой компенсации жертвам принудительного труда будут выплачиваться через общественный фонд. Участие японских компаний, которых Верховный суд в 2018 году обязал сделать выплаты, необязательно, ожидается, что активную роль сыграют южнокорейские корпорации, получившие значительную экономическую выгоду от восстановления дипломатических отношений с Токио в 1965 году.

Лидер оппозиции сказал, что японское правительство не уступило ни по одному из болезненных вопросов двусторонних отношений и лишь прислало приглашение южнокорейскому президенту посетить Токио с визитом. По мнению Ли Чжэ Мёна, инициатива южнокорейского лидера Юн Сок Ёля попирает национальную гордость южнокорейцев.

Yonhap интерпретирует высказывания политика как выражение опасений, что Сеул может стать жертвой новой волны японского милитаризма, как это было в первой половине ХХ века.

Президент Республики Корея посетит Японию с визитом 16-17 марта и проведет переговоры с премьер-министром Фумио Кисидой. Это будет первый визит президента в рамках двусторонних обменов между Сеулом и Токио за 12 лет.