СМИ: украинские силовики провели обыск у архиепископа Ровеньковской епархии

Ему намерены предъявить обвинение по статье о коллаборационной деятельности, отметило издание "Левый берег"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур Украины провели обыск у архиепископа Ровеньковского и Свердловского Аркадия. Об этом в субботу сообщило украинское издание "Левый берег".

Как уточняет издание, обыск проходил по месту регистрации священнослужителя в Одессе. Там якобы нашли "антиукраинскую" литературу, которую изъяли для проведения экспертизы. Архиепископу намерены предъявить обвинение по статье о коллаборационной деятельности.

Ровеньковская епархия находится на территории Луганской Народной Республики.

24 января президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 22 представителей Русской православной церкви, среди них архиепископ Аркадий. Санкции предполагают блокирование счетов, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества, лишение украинских государственных наград и другое.