Автор The Hill назвал ошибки, из-за которых Запад может "потерпеть поражение" на Украине

Как считает старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Стивен Блэнк, это, в частности, отсутствие стратегии и затягивание поставок вооружений

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Украинским властям, возможно, придется сдать Артемовск (украинское название - Бахмут) и отложить весеннее наступление в связи с тем, что западные страны так и не предоставили Украине обещанные вооружения. Такое мнение высказал старший научный сотрудник американского Института исследований внешней политики (штат Пенсильвания) Стивен Блэнк в опубликованной в пятницу статье в газете The Hill.

По его мнению, затягивание поставок западных вооружений Украине серьезно влияет на ситуацию на поле боя. Профессор Блэнк, занимающийся вопросами, связанными с Россией и международной безопасностью, напомнил, что Киев "получит американские танки Abrams не ранее 2024 года", а дальнобойную артиллерию и авиацию Украине не поставляют "из-за боязни спровоцировать Россию", которую скрывают "под голословной аргументацией, согласно которой [военным] необходимо время на обучение, либо для их задач лучше подходят другие вооружения". "Действительно, Киеву, возможно, придется сдать Бахмут и отложить весеннее наступление, потому что Запад не может собраться с силами даже спустя 13 месяцев [с начала специальной военной операции (СВО)] и отправить оружие, которое он уже обещал", - считает эксперт.

Высказывания ряда лидеров западных стран об их гипотетических успехах в связи с годовщиной СВО он назвал "незаслуженным всплеском самовосхваления". "Затянувшееся публичное бездействие Запада не позволило Киеву воспользоваться результатами наступления 2022 года и дало России время для мобилизации новых сил, укрепления обороны и даже начала собственного наступления", - добавил Блэнк. Так, считает он, западные страны "по-прежнему не желают оказывать Украине военную и экономическую помощь, в которой она нуждается". Как пояснил специалист, "Киев получил только $31 из $64 млрд, обещанных ему".

Он считает, что такие действия Запада "демонстрируют пренебрежение, если не презрение к интересам Украины" и оправдывают решимость российского руководства. Принятые ранее Белым домом меры, по мнению Блэнка, говорят о "тревожной и явно затянувшейся неспособности разработать стратегию [по Украине] как внутри страны, так и среди союзников. "Неудивительно, что поддержка оказания помощи Украине среди республиканцев падает", - добавил профессор. Все это, отмечает он, говорит о том, что "Запад находится в серьезной опасности потерпеть поражение".

О ситуации в Артемовске

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжат воевать за Артемовск, "пока это будет разумно". 6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего главным вопросом была целесообразность продолжения оборонной операции. По информации пресс-службы президента, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский высказались за ее продолжение.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ. В субботу основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска.