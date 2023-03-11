Bild усомнилась в версии о причастности яхты к подрывам "Северных потоков"

Она не располагает специальным механизмом для погружения крупной партии взрывчатки под воду, отметила газета

БЕРЛИН, 11 марта. /ТАСС/. Парусная яхта "Андромеда", которая, как считает германское следствие, могла быть причастна к диверсиям на "Северных потоках", не располагает специальным механизмом для погружения крупной партии взрывчатки под воду. Об этом сообщила в субботу газета Bild.

Автор сослался на прежние публикации СМИ, согласно которым злоумышленникам потребовалось бы 500 кг взрывчатки, чтобы взорвать трубы. "Для трех взрывов потребовалось бы не менее 1 500 кг взрывчатки. На "Андромеде" нет крана, чтобы опустить такие объемы под воду", - отмечает газета.

Вторая несостыковка, по мнению автора, заключается в логистике - вряд ли возможно провезти столько взрывчатого вещества через территорию Польши и Германии и не быть замеченными. Третьей проблемой является снаряжение ныряльщиков. Эксперты сомневаются, что "Андромеда" пригодна для транспортировки такого снаряжения.

Часть экспертов в Германии также крайне скептично относится к версии, согласно которой диверсия была совершена при помощи этой лодки.

Представитель Германского общества спасения, эксперт по глубоководному плаванию Маттиас Хёльцль заявил Bild, что погружение взрывчатки под воду "Андромеды" было бы "невероятно сложным" процессом. "Только для того чтобы опуститься на дно, [водолазу] потребовалось бы 30 литров специальной газовой смеси, на борту пришлось бы держать десятки баллонов", - сказал он.

"Этого не сделать с оборудованием, которое используют ныряльщики-любители", - сказал в интервью журналу Der Spiegel военный ныряльщик, служивший в ВМФ Германии, Йенс Хёнер. Он напомнил, что трубопроводы пролегали на глубине 80 м, а обычные дайверы редко опускаются глубже 18 м. По его словам, для более глубого погружения требуются особые кислородные баллоны, а также специальные согревающие гидрокостюмы. "В теории все это любой человек может приобрести", - добавил он.

Версии следствия и журналистов

Во вторник газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США. По версии издания Die Zeit, германские следователи установили судно, которое использовали диверсанты. Компания, которая его арендовала, якобы принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше.

Днем позже в Генеральной прокуратуре Германии сообщили ТАСС, что 18 и 20 января прошли обыски на судне, которое могло быть причастно к взрывам. Der Spiegel со своей стороны распространил его название - речь, по данным издания, идет о яхте "Андромеда". О мотивах и заказчиках достоверных данных пока нет.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, ссылаясь на источник, заявил в своей статье, что взрывные устройства под российскими газопроводами "Северный поток" и "Северный поток - 2" заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон в ответ на запрос ТАСС назвала тогда версию, изложенную Хершем, "совершенной ложью и полной фикцией".