В Ливии заявили о наличии политической воли для проведения выборов в 2023 году

Спецпредставитель генсека ООН Абдулай Батили ранее сообщил о возможности организации голосования в ближайшие месяцы при условии, что до этого будет "составлена четкая дорожная карта по их проведению"

КАИР, 11 марта. /ТАСС/. Власти Ливии обладают политической волей, чтобы провести всеобщие выборы в стране в нынешнем году. Об этом в субботу заявил глава ливийского Высшего государственного совета (ВГС) Халед аль-Мишри.

"У нас [у ливийских властей] есть твердая политическая воля для проведения до конца нынешнего года президентских и парламентских выборов на основании законов, регулирующих политическую деятельность, учитывающих гражданство и систему организации вооруженных сил, а также обязательства, достигнутые на форуме в Женеве", - написал аль-Мишри на своей странице в Twitter. Глава ВГС добавил, что, по его убеждению, в предстоящих выборах должны принять участие "политические партии, молодежь, все составляющие ливийского общества".

Ранее в субботу спецпредставитель генсека ООН по Ливии Абдулай Батили сообщил о возможности организации всеобщих выборов в ближайшие месяцы при условии, что до этого будет "составлена четкая дорожная карта по их проведению". Батили, являющийся главой Миссии ООН по поддержке в Ливии, отметил, что между ливийскими сторонами еще существуют разногласия по поводу условий выдвижения кандидатур на пост президента и по срокам проведения самих выборов. Вместе с тем он подчеркнул, что "если дорожная карта будет согласована в июне, то выборы будут проведены до конца нынешнего года".

В настоящее время в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, возглавляемый Фатхи Башагой, которого поддерживает парламент, и Правительство национального единства (ПНЕ) под руководством Абдель Хамида Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня прошлого года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы, а дата их проведения до сих пор официально не определена.