Ангола направит в ДРК воинский контингент для противодействия повстанцам

Численность контингента не раскрывается

ПРЕТОРИЯ, 11 марта. /ТАСС/. Ангола направит свои войска на восток Демократической Республики Конго (ДРК) для противодействия повстанцам из группировки "Движение 23 марта" (М23). Об этом объявил в субботу ангольский президент Жоау Лоуренсу.

"Основной задачей воинского подразделения является обеспечение безопасности районов, где действуют повстанцы из М23, а также оказание поддержки находящимся в регионе миротворческим силам Восточноафриканского сообщества (ВАС)", - цитирует главу государства Agence France-Presse (AFP). Правительство Анголы подчеркнуло, что решение об отправке воинского подразделения было принято после консультаций с властями ДРК. Численность ангольского контингента, который будет переброшен на восток ДРК, не раскрывается.

Лоуренсу, являясь председателем региональной организации "Международная конференция по району Великих озер", осуществляет посредническую миссию в урегулировании нынешнего конфликта между ДРК и Руандой. После интенсивных консультаций он выступил с инициативой введения с 7 марта режима прекращения огня на востоке ДРК. Однако, как отметила южноафриканская радиостанция SABC, повстанцы из М23 продолжили боевые действия и после указанной даты.

Летом 2022 года лидеры стран ВАС решили направить на восток ДРК миротворческий контингент в целях стабилизации ситуации и прекращения боевых действий со стороны М23. На востоке ДРК уже развернуты контингенты из Кении и Бурунди. Ожидается также прибытие в регион в ближайшие дни контингента из Южного Судана. Общая численность миротворцев ВАС должна составить 3 тыс. Основанное в 2000 году ВАС объединяет Бурунди, ДРК, Кению, Руанду, Танзанию, Уганду и Южный Судан.

Повстанцы из М23 начали наступление на востоке ДРК в январе 2021 года. Позднее им удалось захватить два города в провинции Северное Киву. Власти республики обвиняют Руанду в поддержке боевиков.