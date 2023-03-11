Мадуро назвал Путина "великим воином"

Во время интервью президента Венесуэлы попросили сказать первое, что придет ему в голову, когда он услышит имена некоторых политиков

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его первая ассоциация на имя российского коллеги Владимира Путина - "великий воин".

Испанский журналист Альфредо Серрано в интервью, которое транслировалось в субботу на YouTube-канале венесуэльского лидера, попросил его сказать первое, что придет ему в голову, когда он услышит ряд слов. На имя президента США Джо Байдена Мадуро сказал "президент", на его предшественника Дональда Трампа - "прошлое", Путина - "великий воин", Фиделя Кастро - "титан истории", генерального секретаря Организации американских государств Луиса Альмагро - "предатель".

В интервью Мадуро также заявил, что правительство Венесуэлы "не волнует, признают или не признают" итоги президентских выборов, которые пройдут в южноамериканской стране в 2024 году, США и страны Европы. "За последние 10 лет произошла диверсификация в экономических, торговых и геополитических связях Латинской Америки с миром - появились тесные отношения с Китаем, близкие контакты с Россией, с Индией, с Европой. Были разорваны канаты, которыми нам через доминирование привязали США", - считает он.