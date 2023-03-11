11 марта, 19:04
Военная операция на Украине

Председатель КНШ ВС США и главком ВСУ обсудили ход российской спецоперации

Марк Милли вновь "подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины"

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудил в субботу по телефону с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным ход российской специальной военной операции. Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера по итогам переговоров.

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По его словам, Милли и Залужный "обменялись прогнозами и оценками" относительно текущей ситуации вокруг спецоперации. Председатель КНШ вновь "подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины". Больше никаких подробностей переговоров в документе не приводится. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
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