МИД Израиля отказался комментировать восстановление отношений Ирана и Саудовской Аравии

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху ранее подчеркнул, что его правительство ставит перед собой цель добиться нормализации отношений с Саудовской Аравией

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Израиля воздерживается от комментариев по поводу договоренности Ирана и Саудовской Аравии о восстановлении дипломатических отношений. Об этом заявили корреспонденту ТАСС в субботу в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"В данный момент мы не комментируем эту тему", - сказали в МИД в ответ на просьбу прокомментировать ирано-саудовское соглашение и его возможные последствия для перспектив нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также до сих пор не давал комментариев по этой теме. В пятницу во время визита в Италию он в очередной раз подчеркнул, что его правительство ставит себе цель добиться нормализации отношений с Саудовской Аравией.

В пятницу Иран и Саудовская Аравия в ходе переговоров в Пекине договорились восстановить дипломатические отношения. По итогам консультаций было принято трехстороннее заявление, в котором отмечалось, что Тегеран и Эр-Рияд привержены принципам суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга и планируют возобновить сотрудничество в сферах торговли, экономики, культуры, науки и техники.

Иранско-саудовские отношения обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). В январе 2016 года, после того как саудовское посольство в Тегеране и консульство в Мешхеде подверглись нападениям толп протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном.