В Абхазии силовики проводят учения в приграничном с Грузией районе

Жителей республики попросили не поддаваться панике и ложным слухам

СУХУМ, 11 марта. /ТАСС/. Служба государственной безопасности (СГБ), Госслужба охраны (ГСО) и МВД Абхазии проводят в приграничном с Грузией Галском районе учения. Об этом сообщила пресс-служба СГБ в субботу.

В пятницу президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с председателем СГБ Робертом Киутом и начальником Госслужбы охраны Дмитрием Дбаром и поручил им перевести личные составы силовых структур на усиленный режим работы ввиду событий в соседней Грузии.

"С 11 по 14 марта 2023 года в Галском районе Республики Абхазия силами и средствами СГБ, ГСО и МВД республики будут проводиться учебно-тренировочные мероприятия", - говорится в сообщении.

Жителей республики попросили не поддаваться панике и ложным слухам.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял грузинскую версию законопроекта об иноагентах. В ходе митингов полиция применяла водометы и слезоточивый газ. За два дня протестов задержали более 130 человек. После волнений в столице утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила отозвать законопроект, а 10 марта депутаты проголосовали против инициативы. Американская версия, которая ранее была зарегистрирована в парламенте как альтернатива грузинской отозвана, не дойдя до первого чтения. 11 марта оппозиционная партия "Гирчи" провела в Тбилиси около здания парламента акцию против обязательного призыва в армию.

Комментируя в пятницу ТАСС события в Тбилиси, секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба отметил, что республика находится в ожидании непредсказуемых действий со стороны соседней Грузии, поскольку между двумя государствами не подписано мирное соглашение.