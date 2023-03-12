На Крите прошел митинг против непристойного поведения военных США на острове

Акция протеста прошла у мэрии города Ханья

АФИНЫ, 12 марта. /ТАСС/. Комитет мира города Ханья на острове Крит провел в субботу митинг против непристойного поведения военных с американского авианосца George W. Bush, который зашел на базу США в заливе Суда на острове. Об этом сообщил информационный портал Flashnews.gr.

По его информации, комитет провел акцию протеста у мэрии города, чтобы осудить "неприемлемое" поведение моряков США и НАТО из экипажа авианосца George W. Bush, которые в пятницу вызвали "серию инцидентов в Ханье". По требованию собравшихся к ним вышел мэр, которому вручили резолюцию протеста. На последовавшей затем встрече председатель Комитета мира Ханьи Манолис Пападоманолакис потребовал от городских властей оперативно отреагировать на "пьяные выходки" американских военных.

На опубликованных порталом фотографиях участники митинга у мэрии держат транспаранты с лозунгами "НАТО, прочь из Эгейского моря", "Американские мясники нежелательны в нашем городе", "Немедленно закрыть базу в Суде", "Хотим, чтобы Суда была портом народов", "Нет расходам на НАТО, деньги - на постройку школ и домов для трудящихся".

На Крите расположена крупнейшая военно-морская база США в Средиземном море. Как сообщил ранее в субботу греческий информационный портал левых сил 902.gr, Комитет мира Ханьи призвал жителей прийти на акцию протеста к мэрии, отметив, что 6 тыс. моряков и военных с авианосца George W. Bush вновь прибыли на военно-морскую базу в Суде для отдыха в то время, когда вся Греция скорбит о десятках погибших в результате железнодорожной катастрофы. Организация заявила о "пьяных выходках" в городе американских солдат, некоторые из которых "делали себе уколы", кроме того, по словам комитета, между американскими военными были драки.