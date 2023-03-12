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Санкции в отношении России

Манифестанты в Берне потребовали отмены антироссийских санкций

В акции участвовали около 3 тыс. человек

ЖЕНЕВА, 12 марта. /ТАСС/. Манифестанты, собравшиеся во второй половине дня в субботу в Берне перед зданием парламента и правительства Швейцарии, потребовали неукоснительного соблюдения страной нейтралитета, недопущения экспорта военных материалов и отмены антироссийских санкций. Как сообщило информационное агентство Keystone ATS, в этой акции, организованной общественными и политическими организациями правого спектра, приняли участие около 3 тыс. человек.

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По словам агентства, президент общественной ассоциации Mass-Voll и несколько других выступивших на митинге ораторов, подвергли критике роль Швейцарии в событиях на Украине.

"Они потребовали проведения политики строгого соблюдения Швейцарией нейтралитета", - отметило Keystone ATS. Выступавшие также заявили, что "санкции против России должны быть отменены", говорится в сообщении.

Среди участников акции были замечены парламентарии от правоконсервативной Швейцарской народной партии (ШНП), являющейся крупнейшей политической силой в парламенте и входящей в четырехпартийное правительство Швейцарии, а также руководство молодежного крыла ШНП.

Ранее с критикой участия Швейцарии в антироссийских санкциях выступила общественная организация Pro Suisse. В опубликованном в конце февраля открытом письме она заявила, что Швейцария, поддерживая санкции против России, утрачивает доверие к себе в качестве нейтрального посредника в поиске мирного урегулирования украинского кризиса.

Не входящая в ЕС Швейцария ранее поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, объявленных в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список. 

Теги:
ШвецияУкраинаРоссияШвейцарияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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