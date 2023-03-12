Сенат Франции принял пенсионную реформу

Ее поддержали 195 сенаторов, выступили против - 112

ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Сенат Франции (верхняя палата парламента) в субботу одобрил предлагаемую правительством пенсионную реформу на фоне протестов против нее по всей стране, продолжающихся с конца января. Итоги голосования на своей странице в Twitter привела премьер-министр республики Элизабет Борн.

"После сотни часов дебатов Сенат принял текст пенсионной реформы. Решающий этап для реформы, которая обеспечит будущее наших пенсий. Мы полностью готовы к тому, что в ближайшие дни будет принято окончательное решение", - отметила глава правительства.

За реформу проголосовали 195 сенаторов, против - 112.

После одобрения текста Сенатом совместная комиссия из семи депутатов Национального собрания (нижней палаты) и семи сенаторов должна будет согласовать финальную версию проекта реформы.

Заседание комиссии состоится 15 марта. Если после него парламентарии придут к соглашению относительно окончательного текста, он будет внесен на голосование 16 марта сначала в Сенат, а затем в Национальное собрание. Если обе палаты проголосуют за документ, то он будет окончательно утвержден.

Как отмечает Agence France-Presse, на финальном этапе против реформы могут проголосовать депутаты Национального собрания, которое в феврале не успело рассмотреть полный текст проекта реформы в отведенный конституцией республики 20-дневный срок из-за большого количества поправок, внесенных коалицией левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES). Если реформа в конечном итоге не будет утверждена парламентом, правительство может, согласно конституции, объявить о ее проведении своим постановлением без голосования.

Пенсионная реформа

В ночь на 9 марта Сенат Франции, рассматривающий положения законопроекта о пенсионной реформе, одобрил поправку, предполагающую увеличение возраста выхода на пенсию до 64 лет к 2030 году. Сенаторы также поддержали возможность досрочного ухода на пенсию в 63 года для тех, кто начал трудовую деятельность в 20 лет и имеет трудовой стаж не менее 43 лет.

Во французских городах 11 марта прошел седьмой с конца января день всеобщего протеста против пенсионной реформы. По данным МВД Франции, в манифестациях приняли участие 368 тыс. человек. Во вторник на акции протеста против реформы вышло рекордное число протестующих по всей стране - почти 1,3 млн человек.

Борн представила проект реформы в середине января. Помимо повышения пенсионного возраста он предполагает увеличение размера минимальной пенсии до €1,2 тыс. и отмену некоторых специальных пенсионных режимов.