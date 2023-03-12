Акции протеста в Израиле собрали 500 тыс. участников

Организаторы митингов считают, что это "крупнейший вечер протестов в истории Государства"

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 марта. /ТАСС/. Массовые демонстрации, проходившие в субботу вечером по всему Израилю в знак протеста против политики правительства Биньямина Нетаньяху и предлагаемой им судебной реформы, собрали в общей сложности порядка 500 тыс. участников. Такие данные организаторов привела газета The Times of Israel.

Согласно этим оценкам, в крупнейшем митинге в Тель-Авиве, где наиболее сильны оппозиционные настроения, участие приняли около 240 тыс. человек. Еще почти столько же участников собрали акции в сотне городов по всему Израилю, включая 20-тысячный митинг возле резиденции президента страны в Иерусалиме, утверждают организаторы.

"Это крупнейший вечер протестов в истории Государства Израиль", - приводит The Times of Israel слова организаторов митингов.

Более сдержанные оценки численности субботних акций протеста дала частная компания Crowd Solutions, их приводит 13-й телеканал израильского телевидения. Согласно этим подсчетам, в общей сложности по всей стране в субботу вечером протестовали около 280 тыс. человек.

Протесты в Израиле

Массовые выступления оппозиции против кабмина Нетаньяху, приведенного к присяге в конце прошлого года, продолжаются в Израиле с начала января. Поводом для протестов послужил предложенный новым правительством проект судебной реформы, который, в частности, предполагает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление кабмину контроля над отбором судей.

По мнению оппозиции, эта реформа подрывает демократические основы государства. Нетаньяху настаивает, что его правительство сформировано по итогам демократических выборов и будет выполнять программу, за которую проголосовало большинство избирателей, несмотря на конфронтационную риторику оппозиционеров.