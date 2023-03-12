Лидер КНДР обсудил средства военного сдерживания на заседании партийной комиссии

Участники совещания также обсудили задачи Корейской народной армии "в ускорении развития сельской местности, местном и социалистическом строительстве"

СЕУЛ, 12 марта. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын председательствовал на пятом расширенном заседании Центральной военной комиссии восьмого созыва Трудовой партии Кореи, на котором обсуждались в том числе средства военного сдерживания. Об этом в воскресенье сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его информации, "на заседании были обсуждены и сделаны важные практические шаги по обеспечению более эффективного, сильного и активного использования средств военного сдерживания на фоне нынешней ситуации, при которой военные провокации США и Южной Кореи достигают пределов". 13 марта начинаются совместные американо-южнокорейские учения Freedom Shield.

Участники партийного совещания также обсудили "направления работы и конкретные задачи Корейской народной армии в ускорении развития сельской местности, местном и социалистическом строительстве". Центральная военная комиссия подтвердила значение скорейшего решения проблем в сельской местности, обозначенных партией.

Лидер КНДР дал общую оценку текущей ситуации в стране и указал, что Корейская народная армия должна сыграть свою роль в борьбе всего общества при социалистическом строительстве и развитии сельской местности, приближая общее народное благосостояние.