12 марта, 02:13,
обновлено 12 марта, 02:18

Парламент КНР назначил Ли Шанфу на должность министра обороны Китая

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Делегаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент) 14-го созыва в воскресенье утвердили назначение Ли Шанфу на должность министра обороны КНР. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По итогам XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) в октябре 2022 года 65-летний Ли Шанфу был включен в состав Военного совета Центрального комитета КПК. В ходе нынешней сессии он вошел в обновленный состав высшего государственного военного органа страны - Центрального военного совета КНР. 

  

Теги:
Китай
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