Парламент Китая утвердил новый состав Госсовета

Среди 26 глав министерств, госкомитетов и других ведомств назначили только двоих новых человек: председателя Госкомитета по развитию и реформе Чжэн Шаньцзе и министра обороны Ли Шанфу

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Делегаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва в воскресенье утвердили новый состав Госсовета КНР (кабинет правительства). Об этом сообщило агентство Xinhua.

Заместителями нового премьера Госсовета КНР Ли Цяна стали Дин Сюэсян, Хэ Лифэн, Чжан Гоцин и Лю Гочжун.

Членами Госсовета стали министр обороны Ли Шанфу, министр общественной безопасности Ван Сяохун, глава секретариата правительства У Чжэнлун, министр иностранных дел КНР Цинь Ган и Шэнь Ицинь (без портфеля).

Среди 26 глав министерств, госкомитетов и других ведомств были назначены только два новых человека: председатель Госкомитета по развитию и реформе Чжэн Шаньцзе и министр обороны КНР Ли Шанфу.

В ходе 1-й сессии ВСНП 14-го созыва, открывшейся 5 марта, Си Цзиньпин был переизбран председателем КНР на третий пятилетний срок. Делегаты назначили новым премьером Госсовета КНР бывшего секретаря парткома Шанхая Ли Цяна.

Новые заместители премьера Госсовета КНР

Дин Сюэсян родился в 1962 году в восточной провинции Цзянсу, в сентябре прошлого года ему исполнилось 60 лет. Карьера Дин Сюэсяна началась в Шанхае в Исследовательском институте материалов, где за 17 лет он прошел путь от научного сотрудника до заместителя секретаря парткома. Однако по-настоящему его карьера пошла вверх в 2007 году, когда Си Цзиньпин в течение восьми месяцев занимал должность секретаря парткома Шанхая. Дин Сюэсян в то время был главой его секретариата и выполнял функции доверенного лица Си Цзиньпина.

В 2013 году, когда Си Цзиньпин стал председателем КНР, Дин Сюэсян переехал в Пекин и занял должность заместителя начальника Секретариата ЦК КПК и начал выполнять функции главы администрации нового лидера Китая. По итогам XX съезда Компартии Китая вошел в состав Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. Аналитики давно называют его доверенным лицом и политическим советником Си Цзиньпина. Эксперты подчеркивают, что Дин Сюэсян провел с председателем КНР намного больше времени, чем любое другое лицо из его окружения.

68-летний Хэ Лифэн - уроженец восточной прибрежной провинции Фуцзянь. Он изучал финансы в Сямэньском университете, где получил докторскую степень по экономике. Он начал карьеру с заместителя главы финансового управления города Сямэнь в 1985 году, когда Си Цзиньпин был заммэра. Порядка 25 лет Хэ Лифэн проработал на руководящих административных и партийных постах в родной провинции, еще пять лет - в северо-восточном городе центрального подчинения Тяньцзинь.

В 2014 году Хэ Лифэн стал замглавы Государственного комитета по развитию и реформе КНР, а в 2017 году возглавил это ведомство, занимающееся экономическим планированием. С 2018 по 2022 годы он занимал должность заместителя председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (высший совещательный орган страны). По итогам XX съезда КПК Хэ Лифэн вошел в состав Политбюро ЦК КПК.

Чжан Гоцин родился в 1964 году в городе Линшань (провинция Хэнань, Центральный Китай). В 1985 году он окончил Чанчуньский институт оптической механики по специальности оптическая электроника, также имеет степень доктора экономических наук (PhD). С 1987 по 2013 годы работал на различных должностях в предприятиях военно-промышленного комплекса Китая, в последние годы возглавлял одно из крупнейших предприятий-производителей вооружений страны - компанию Norinco Group.

C 2013 по 2016 год был заместителем секретаря парткома Чунцина, а с 2016 по 2017 год исполнял обязанности мэра города. В 2018 году он был назначен мэром города центрального подчинения Тяньцзинь, а с 2020 по ноябрь 2022 года являлся главой партком провинции Ляонин.

61-летний Лю Гочжун родился в июле 1962 года в провинции Хэйлунцзян на севере Китая. Окончил Нанкинский технологический институт по специальности проектирование и производство взрывателей для артиллерийских систем.

C 2016 по 2018 годы был губернатором провинции Цзилинь. С 2018 по 2020 годы Лю Гочжун занимал аналогичную должность в провинции Шэньси, а с 2020 года стал секретарем парткома этого региона. По итогам XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) в октябре прошлого года Лю Гочжун сохранил место в ЦК и вошел в состав Политбюро.