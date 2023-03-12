Что известно о новом вице-премьере Госсовета КНР Хэ Лифэне

Вместе с новым премьером Госсовета Ли Цяном ему предстоит способствовать качественному росту ВВП страны на фоне замедления глобальной экономики

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, парламент) в воскресенье утвердило назначение вице-премьеров Госсовета КНР, в том числе Ли Хэфэна, ранее занимавшего пост главы Госкомитета по развитию и реформе. В новом правительстве он занимает место бывшего вице-премьера по экономической части Лю Хэ. Вместе с новым премьером Госсовета Ли Цяном ему предстоит способствовать качественному росту ВВП страны на фоне замедления глобальной экономики. Также среди его задач - контролировать финансовые риски, в частности на рынке недвижимости, и развивать торгово-экономические связи Китая, в том числе в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

Фуцзяньский период

Хэ Лифэн родился в 1955 году в уезде Юндин восточной прибрежной провинции Фуцзянь. В годы культурной революции в Китае он, как и множество его сверстников, был отправлен на "трудовое перевоспитание" в сельскую местность. В середине 70-х начал работать в одной из сельскохозяйственных коммун уезда Юндин, там же некоторое время трудился на гидроэлектростанции. В 1978 году Хэ Лифэн поступил в престижный Сямэньский университет, расположенный в административном центре провинции Фуцзянь, городе Сямэнь, где изучал финансы на протяжении шести лет. Во время учебы он вступил в Коммунистическую партию Китая (КПК). В 1985 году выпускник-финансист начал работать заместителем главы финансового управления Сямэня, а через два года уже сам возглавил этот департамент.

В это время Хэ Лифэн познакомился с Си Цзиньпином, который с 1985 по 1988 годы работал заместителем мэра Сямэня. Занимая различные должности, они бок о бок проработали в провинции Фуцзянь порядка 15 лет. Некоторые западные СМИ, в частности газета The Well Street Journal, со ссылкой на источники сообщали, что Хэ Лифэн был одним из гостей на свадьбе Си Цзиньпина и его супруги Пэн Лиюань в 1987 году.

С начала 90-х по 2009 год Хэ Лифэн занимал различные административные и партийные посты в провинции Фуцзянь. Параллельно с работой с 1995 по 1998 годы он учился в аспирантуре Сямэньского университета, где защитил докторскую степень по экономике. Хэ Лифэн исполнял обязанности заместителя мэра Сямэня, руководителя особой таможенной зоны в Сямэне, секретаря парткома городов Цюаньчжоу, Фучжоу и Сямэнь, а также провинции Фуцзянь. Как указывает The Wall Street Journal, Хэ Лифэн нередко распоряжался сносить старые постройки для создания новой инфраструктуры, за что получил в народе прозвище "великий разрушитель".

Карьера в Тяньцзине и центральном правительстве

C 2009 по 2014 годы Хэ Лифэн работал на руководящих должностях в городе центрального подчинения КНР Тяньцзинь. В эти годы он занимал пост заместителя секретаря городского парткома, секретаря парткома портового промышленного района Биньхай, а также был председателем народного политического консультативного совета Тяньцзиня. Он инициировал некоторые инфраструктурные проекты в Тяньцзине, в том числе строительство нового бизнес-района.

В 2014 году Хэ Лифэн стал замглавы Государственного комитета по развитию и реформе КНР, а в 2017 году возглавил это ведомство. Эта структура выполняет широкие функции суперминистерства, которое занимается экономическим планированием, разрабатывает программы пятилеток и фактически курирует весь экономический блок Госсовета КНР.

С 2018 по 2022 годы он занимал должность заместителя председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (высший совещательный орган страны).

По итогам прошедшего в октябре 2022 года XX съезда КПК Хэ Лифэн вошел в состав политической верхушки страны - Политбюро Центрального комитета КПК. В последнее время он регулярно упоминается в пресс-релизах МИД КНР как один из участников официальных встреч председателя КНР Си Цзиньпина с зарубежными лидерами. В частности, он сопровождал главу КНР в его первом с начала пандемии зарубежном турне по Центральной Азии в сентябре 2022 года, а также на ноябрьском саммите G20 на Бали, где Си Цзиньпин провел встречу с президентом США Джо Байденом, и в поездке председателя в Саудовскую Аравию в декабре 2022 года.