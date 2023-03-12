12 марта, 06:28
Военная операция на Украине

Кулеба заявил, что не рассчитывает на поставки истребителей в ближайшее время

Кулеба заявил, что не рассчитывает на поставки истребителей в ближайшее время
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo/ Efrem Lukatsky

Министр иностранных дел Украины в связи с этим заявил о необходимости приступить к обучение украинских пилотов

БЕРЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Западные истребители вряд ли будут поставлены Киеву в ближайшее время. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.

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"Я не ожидаю, что истребители будут поставлены в ближайшее время, так как это очень сложная задача с логистической и технической точек зрения. Поэтому мы обращаем внимание на то, что обучение украинских пилотов должно начинаться уже сейчас. Когда будет принято решение о предоставлении самолетов, нам не нужно будет тратить многие месяцы на это", - сказал он.

Во второй половине февраля Кулеба заявлял, что Киев пока не имеет обещаний ни от одной страны на поставку истребителей.

В правительстве ФРГ ранее указывали, что не рассматривают вопрос поставок Украине боевых самолетов. 

Теги:
УкраинаГерманияКулеба, Дмитрий ИвановичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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