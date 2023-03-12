Кулеба счел скоординированными статьи о "Северных потоках"

По словам главы украинского МИД, Киев хочет обсудить ситуацию вокруг газопроводов с ФРГ и США

БЕРЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал публикации СМИ с обвинениями в адрес "проукраинской группировки" в совершении диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" скоординированной акцией. Как он сообщил в опубликованном в воскресенье интервью Bild am Sonntag, украинские власти хотят обсудить ситуацию вокруг газопроводов с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Когда три газеты выпускают статьи по одной теме в течение двух дней, это скоординированная акция. Они подчеркивают разные аспекты, но ни одна из них не утверждает, что за этим стоит украинское правительство или что оно вообще было в курсе", - сказал Кулеба.

"Утверждения, что Украина как-то с этим связана, наносят ущерб. Одно дело - что ты публикуешь, а другое - как именно люди это запомнят. Боюсь, многие запомнят, что Украина как-то с этим связана", - полагает глава МИД Украины. Отвечая на вопрос, обсуждал ли он этот аспект с германским правительством, министр сказал: "Еще нет, но мы ожидаем переговоров с Анналеной Бербок и госсекретарем Блинкеном по этому и по другим вопросам. Мы должны дождаться официальных итогов расследования. То, что происходит сейчас, - это развешивание ярлыков".

Кроме того, Кулеба вновь отверг обвинения в причастности правительства Украины к указанным диверсиям. "Могу сказать, что украинское правительство не стоит за этим. Это не было сделано под управлением правительства", - утверждал он.

На заявление о скоординированной акции отреагировал немецкий журналист Хольгер Штарк, автор расследования в газете Zeit. "Нет, господин министр, никакой координации между СМИ, никаких сведений о работе друг друга. С большой симпатией к борьбе Украины скажу, что это всего лишь независимая журналистика, которая основывается на разных источниках без политической повестки", - написал он на своей странице в Twitter.

Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников ранее сообщила, что диверсию на газопроводах системы "Северный поток" могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США. Издание Zeit в свою очередь выпустило публикацию, в которой говорится, что германские следователи установили судно, использовавшееся диверсантами. Компания, которая его арендовала, якобы принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше. в Генеральной прокуратуре Германии сообщили ТАСС, что 18 и 20 января прошли обыски на судне, которое могло быть причастно к взрывам. Журнал Der Spiegel, в свою очередь распространил его название - речь, по данным издания, идет о яхте "Андромеда". О мотивах и заказчиках достоверных данных пока нет.