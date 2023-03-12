Глава МИД Украины раскритиковал противников поставок вооружений Киеву в Берлине

Дмитрий Кулеба назвал нечестными лозунги участников антивоенных демонстраций в Германии

БЕРЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал участников антивоенных демонстраций, которые периодически проходят в Германии. С соответствующим заявлением он выступил в интервью газете Bild am Sonntag, которое опубликовано в воскресенье.

По его словам, демонстранты "должны быть честными" и переформулировать лозунги, под которыми выступают. Вместо призывов остановить поставки вооружений следует призывать Россию остановить боевые действия, полагает он. "Уверяю вас, что каждый украинец, даже солдаты в окопах, больше хотят мира, чем самый миролюбивый участник демонстрации у Бранденбургских ворот", - заявил Кулеба.

Одновременно с этим он призвал ФРГ увеличить поставки боеприпасов. "Если их не хватает, то можно легко увеличить закупки у германской промышленности", - отметил глава украинского МИД. "То есть проблема со стороны [германского] правительства", - добавил Кулеба.

25 февраля в Берлине прошел крупный митинг против поставок оружия Украине и за дипломатическое решение конфликта.