В Молдавии заявили о подготовке спецслужбами РФ акций для дестабилизации ситуации в стране

По словам Главы Генерального комиссариата полиции Молдавии Виорела Чернэуцану, были сформированы 10 групп численностью от 5 до 10 человек, их деятельность якобы координировалась лицом, прибывшим из Российской Федерации

КИШИНЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Глава Генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану выступил в воскресенье с утверждением, что спецслужбы России причастны к подготовке акций по дестабилизации ситуации в ходе массовых демонстраций оппозиции в Молдавии.

"В распоряжении полиции появились оперативные данные о подготовке спецслужбами Российской Федерации действий по дестабилизации ситуации в Республике Молдова, которые планировались в ходе акций протеста оппозиции, включая сегодняшнюю", - сказал Чернэуцану на брифинге перед митингом, который анонсировали оппозиционная партия "Шор", а также некоторые внепарламентские партии и движения.

Как он полагает, в Молдавии формировались 10 групп численностью от 5 до 10 человек, которые должны были пройти специальную подготовку. Их деятельность якобы была координирована лицом, прибывшим из Российской Федерации. Чернэуцану также утверждает, что в полицию были доставлены 25 предполагаемых участников, 7 человек затем были задержаны и сотрудничают со следствием.

Ранее руководители партии "Шор" заверили, что акция будет мирной. Вместе с тем в субботу в партии обвинили полицию в запугивании своих активистов. Там сообщили, что звонки с угрозами завести уголовное дело получили однопартийцы практически в каждом районе страны. На этой неделе полиция провела очередные масштабные обыски в партийных ячейках, конфисковав крупные суммы денег.

В Молдавии уже больше года действует режим чрезвычайного положения, который был введен с началом специальной военной операции на Украине. В этот период были запрещены все массовые мероприятия, закрыты оппозиционные телеканалы. Тем не менее молдавская оппозиция практически еженедельно митингует с лета прошлого года. Периодически во время этих акций происходят стычки с полицией, которая пытается блокировать движение колонны по центру города.

Демонстранты обвиняют власти в неспособности справиться с ростом цен, рекордной за последние 20 лет инфляцией, которая составила 30% по итогам 2022 года, а также критикуют за конфронтацию с Россией и милитаризацию. В ходе митингов звучат лозунги с призывами к роспуску парламента и отставке президента страны Майи Санду.

О плане по дестабилизации

В феврале Санду заявила об опасности дестабилизации ситуации в стране и призвала парламент предоставить дополнительные полномочия спецслужбам. Она заявила тогда, что государственные органы республики подтвердили информацию президента Украины Владимира Зеленского о якобы рисках дестабилизации и опасности захвата государственных зданий и заложников в Молдавии. Киев и Кишинев обвинили в попытках дестабилизации Москву.

Как подчеркнула 14 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявления Кишинева о "плане России по дестабилизации ситуации в Молдавии" бездоказательны. По ее словам, очевидно, что истинная цель Киева, запустившего такую дезинформацию, заключается в том, чтобы "втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией".