Турция и США продолжают обсуждение вопроса о поставке Анкаре пяти самолетов F-35

Глава Минобороны республики Хулуси Акар отметил, что это решение об исключении Турции из программы создания истребителя "аморально, незаконно и не может быть аргументировано"

АНКАРА, 12 марта. /ТАСС/. Турция ждет от США конструктивного подхода к вопросу возвращения Анкаре вложенных в проект истребителя F-35 средств, а также к передаче пяти предназначенных для ВВС Турции самолетов. Об этом в воскресенье заявил в интервью агентству Anadolu глава Минобороны республики Хулуси Акар.

"Определенные контакты и обсуждения с США по теме F-35 продолжаются. Обсуждаются технические и финансовые вопросы. Возвращение нас в программу - это отдельная тема. Мы обсуждаем тему [возвращения или компенсации] вложенных нами в проект денег, а это большая сумма - около $1,4 млрд. Кроме того, в Америке находятся переданные нам пять этих самолетов. Вот об их будущем мы также говорим", - сказал министр. Он отметил, что ждет от властей США конструктивного и позитивного подхода к урегулированию данных вопросов.

Говоря о факте исключения Турции из программы создания истребителя F-35, Акар отметил, что это решение "аморально, незаконно и не может быть аргументировано", особенно с точки зрения духа союзничества внутри НАТО.

Коснувшись перспектив реализации сделки с США по получению новых истребителей F-16 и модернизации имеющихся у Турции самолетов этого типа, министр повторил, что в целом процесс движется в позитивном ключе. "Переговоры между министерствами дошли до позитивной точки, вопрос передан в Конгресс США. Однако, некоторые сенаторы, журналисты выступили против этой сделки. Но мы ждем разумного и четкого решения от властей США. Ждем спокойно, поскольку, подчеркну, у нас есть и другие варианты [для покупки самолетов]", - сообщил министр. Он добавил, что Анкара всегда полностью и четко выполняла свои обязательства внутри НАТО и ждет того же от альянса и союзников в отношении ее интересов и потребностей.

Турция добивается получения 40 истребителей F-16 в модификации Block 70 и 80 комплектов Block 70 для модернизации стоящих на вооружении ее ВВС самолетов. О желании приобрести F-16 Анкара заявила после ее исключения из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных систем С-400.