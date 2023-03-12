Власти Молдавии заявили, что не пускают протестующих в Кишинев по техническим причинам

Лидеры движения потребовали от властей соблюдать права граждан на перемещение и мирное выражение мнения

КИШИНЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Автобусы и автомобили с протестующими не пропустили в Кишинев по техническим причинам, их владельцы могут оспорить действия полиции в суде. Об этом заявил в воскресенье в ходе брифинга в Кишиневе глава Генинспектората полиции республики Виорел Чернэуцану.

"Транспорт с протестующими не пропускали в Кишинев по техническим причинам, их владельцы могут оспорить действия полиции в суде", - сказал Чернэуцану. Вместе с тем он признал, что действия полиции были связаны с подозрениями властей о якобы подготовке массовых беспорядков в Кишиневе в ходе протеста, организованного оппозиционным "Движением для народа". Ранее Чернэуцану заявил, что спецслужбы России якобы причастны к подготовке действий по дестабилизации ситуации, "которые планировались в ходе акций протеста оппозиции, включая сегодняшнюю (12 марта - прим. ТАСС)".

В свою очередь организаторы протестов обвинили полицию в задержании десятков автобусов, которые везли в Кишинев их сторонников. Сообщения о задержании транспорта с протестующими поступили из городов Бельцы, Бричаны, Глодяны, Рышканы и других населенных пунктов. Лидеры движения потребовали от властей соблюдать конституцию и законы, которые гарантируют право граждан на перемещение и мирное выражение мнения, включая протест.

Президент Молдавии Майя Санду ранее предупредила о возможных беспорядках в ходе предстоящего 12 марта антиправительственного митинга в Кишиневе, выразив уверенность, что полиция обеспечит общественный порядок. Она также обвинила организаторов протестов в подготовке государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. Такое требование было выдвинуто после того, как некоторые акции протеста были разогнаны полицией, арестованы десятки оппозиционных активистов, заведены уголовные дела на руководителей оппозиционных Партии социалистов и партии "Шор", отозваны лицензии у шести крупнейших телеканалов, которые предоставляли трибуну оппозиции.

Партия "Шор" в то же время распространила заявление, в котором обвинила власти в запугивании граждан, которые хотят принять участие в воскресных протестах. Как указали в политсиле, представители полиции и спецслужб практически во всех районах страны звонят и угрожают гражданам арестами.

Как подчеркнула 14 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявления Кишинева о "плане России по дестабилизации ситуации в Молдавии" бездоказательны. По ее словам, очевидно, что истинная цель Киева, запустившего такую дезинформацию, заключается в том, чтобы "втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией".

О протестах в Молдавии

В Молдавии с 2022 года проходят массовые протесты, участники которых требуют отставки Санду и правительства, сформированного правящей Партией действия и солидарности. Демонстранты возлагают на власти ответственность за экономический кризис, в ходе которого в 7 раз выросли цены на газ, резко подскочила стоимость продуктов питания, электричества, коммунальных услуг и топлива, а инфляция достигла рекордных за последние 20 лет 34,62% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, милитаристские заявления, а также за политическое давление на представителей оппозиции.