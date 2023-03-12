Глава МИД Италии заявил, что отправка Западом на Украину войск никогда не обсуждалась

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее сообщил о серьезной вероятности того, что солдаты союзных Украине стран также примут участие в боевых действиях

РИМ, 12 марта. /ТАСС/. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выступил с утверждением, что отправка Западом на Украину войск никогда не обсуждалась.

"Мы никогда не говорили о том, чтобы отправить Киеву войска. На днях прошла встреча [представителей] Группы семи (G7) с участием [госсекретаря США Энтони] Блинкена, отправка войск никогда не обсуждалась", - сказал он в воскресенье в эфире Radio 24.

Комментируя план Китая по урегулированию ситуации на Украине, Таяни заявил, что 12 пунктов "представляют позиции, которые не совсем ясны". "Но это не означает, что Пекин не может внести свой вклад в достижение мира", - подчеркнул глава МИД Италии.

10 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth заявил, что союзные Киеву страны Запада весьма близки к тому, чтобы направить свои войска на Украину. По оценке премьера, Украина способна продолжать боевые действия только до тех пор, пока велят США, в противном случае Киев пошел бы на мирные переговоры.

По мнению Орбана, Венгрия и Ватикан являются единственными силами в Европе, которые выступают за мир.