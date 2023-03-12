Израиль начал учения по получению международной помощи при землетрясении

В мероприятии задействованы представители 17 стран, ЕС и ООН

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 марта. /ТАСС/. Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны Израиля совместно с израильскими аварийно-спасательными службами проводит с 12 по 15 марта учения, в ходе которых отрабатывает получение международной помощи в случае землетрясения. В мероприятии задействованы представители 17 стран, ЕС и ООН, сообщила в воскресенье пресс-служба оборонного ведомства еврейского государства.

"Примерно через месяц после землетрясения в Турции Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны совместно с израильскими аварийно-спасательными службами проводит международные учения, направленные на отработку получения международной помощи в случае землетрясения. В учениях примут участие около 120 участников из 17 стран, в том числе команды из Албании, Австрии, Бельгии, Боснии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Македонии, Мальты, Черногории, Румынии, Испании, Швеции, Европейского союза (ЕС) и Организации Объединенных Наций (ООН)", - говорится в заявлении. "Учения начинаются сегодня (воскресенье) и пройдут с 12 по 15 марта 2023 года", - добавили в пресс-службе.

В Минобороны Израиля отметили, что в ходе учебных маневров "будут смоделированы все необходимые аварийные процедуры, включая первоначальное решение о запросе международной помощи, объединение иностранных спасательных групп, распределение помощи в различных точках страны и сам процесс получения международной помощи". "Некоторые сценарии включают поисково-спасательные операции при землетрясении, учения по эвакуации, процесс оценки ущерба и получение международной помощи из разных стран", - добавили в оборонном ведомстве.