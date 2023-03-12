Нетаньяху приветствовал действия военных, убивших трех стрелявших в них на Западном берегу

Израильский премьер заявил, что нападавшие планировали теракт

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал в воскресенье действия солдат Армии обороны Израиля, ликвидировавших трех стрелявших в них из автоматического оружия нападавших на Западном берегу реки Иордан ранее в тот же день.

"Молодцы бойцы [армейского] спецподразделения "Голани", ликвидировавшие сегодня ночью в Самарии (израильское обозначение северной части Западного берега - прим. ТАСС) трех террористов, планировавших теракт", - распространила заявление премьера его пресс-служба. "Каждый, кто поднимет на нас руку, заплатит за это", - добавил Нетаньяху.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что "несколько вооруженных боевиков открыли огонь по солдатам на военном посту рядом с перекрестком Джит [на Западном берегу реки Иордан]". В ответ военнослужащие "открыли огонь боевыми патронами по вооруженным боевикам", в результате чего трое из них "были нейтрализованы в ходе перестрелки", а еще один "сдался военным и был задержан", продолжили военные.

В армии отметили, что "сообщений о ранениях среди военнослужащих не поступало". На месте нападения были "конфискованы три [автоматические] винтовки М16, пистолет и боеприпасы, которые использовались нападавшими", добавили в пресс-службе.