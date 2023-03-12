В Греции проходит многотысячный митинг у парламента в связи с катастрофой поезда

В результате аварии в ночь на 1 марта у города Лариса погибли 57 человек, десятки были ранены

АФИНЫ, 12 марта. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Многотысячный митинг проходит в воскресенье на центральной афинской площади Синтагма (Конституции) у стен парламента Греции в связи с катастрофой пассажирского поезда в ночь на 1 марта у города Лариса, в которой погибли 57 человек, десятки были ранены. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Организаторами акции выступили профсоюзы государственного и частного секторов, организации студентов и учащихся, различные общественные объединения, Компартия Греции, призвавшие жителей города прийти в воскресенье на массовый митинг у парламента Греции, чтобы выразить возмущение халатностью властей и железнодорожной компании, не установивших на ряде участков железных дорог страны автоматическую систему управления движением поездов, которая могла бы предотвратить данную трагедию.

Вся площадь Синтагма и прилегающие улицы заполнены людьми, которые скандируют лозунги и требуют наказать виновных. Некоторые держат перечеркнутые красными полосами фотографии премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и других членов правительства. У протестующих в руках плакаты с лозунгами "Долой правительство!", "Не дадим забыть это преступление!", "Приватизация убивает!", "Не позволим скрыть преступление!", "Погибли студенты!", "Не допустить повторения трагедии!", "Народ победит!". Организаторы акции потребовали беспристрастного расследования властями причин аварии и наказания виновных.

Очередной массовый митинг профсоюзов государственного и частного секторов назначен на 16 марта, он будет сопровождаться суточными забастовками трудящихся.

Проблемы на железных дорогах

После катастрофы представители профсоюзов железнодорожников заявили о проблемах с обеспечением безопасности движения на железной дороге Афины - Салоники. По их словам, на ряде участков трассы, где ходят поезда со скоростью до 160 км/ч, не работают системы световой сигнализации и автоматического управления, движение поездов не отображается на экранах мониторов. Машинисты фактически ведут поезда в ручном режиме.

По сообщению транспортной компании Hellenic Train, в пассажирском поезде, который столкнулся с грузовым в ночь на 1 марта недалеко от города Лариса, было примерно 350 человек. По официальным данным пожарной службы Греции, погибли 57 человек. Большинство погибших - юноши и девушки возрастом 20-30 лет. Несколько пострадавших продолжают оставаться на лечении в больницах, в том числе пять - в отделениях реанимации.