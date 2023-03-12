Полиция Молдавии получила сообщения о бомбах в Кишиневе

Правоохранительные органы расценили это как попытку организаторов протеста дестабилизировать ситуацию в республике

КИШИНЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Полиция Молдавии получила четыре сообщения о заложенных в Кишиневе бомбах, расценив это как попытку организаторов протеста дестабилизировать ситуацию в столице. Об этом сообщил в воскресенье на своем сайте Генеральный инспекторат полиции республики.

"К этому моменту зарегистрировано четыре сообщения о бомбах в столице, информация поступила от одного человека. Полиция расценивает эти действия как часть мер по дестабилизации", - говорится в сообщении. Организаторы протестов, в свою очередь, обвинили власти в организации провокаций и других незаконных действиях с целью срыва начинающейся мирной демонстрации.

Молдавская оппозиция проводит в центре Кишинева демонстрацию из-за высоких тарифов на газ, которые спровоцировали подорожание электроэнергии, отопления домов, услуг и продуктов. Колонна людей с транспарантами "Оплатите наши счета", "В отставку" двигается по бульвару Стефана Великого в сторону здания парламента, где анонсирован митинг, передает в воскресенье корреспондент ТАСС с места события.