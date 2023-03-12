Помощник президента Абхазии: республика готовится к худшему, но надеется на мир

Максим Гвинджия прокомментировал недавние протесты в Грузии

СУХУМ, 12 марта. /ТАСС/. Абхазия на фоне происходящих в последнее время в Грузии событий готовится к худшему сценарию развития международной ситуации, но надеется на мир. Об этом сказал в эфире телеканала "Соловьев Live" в воскресенье помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия.

"Прямо сейчас у нас проходят учения в приграничном с Грузией [Галском] районе, принимаются все необходимые меры, они принимались и с начала СВО. Мы готовимся к самому худшему, но надеемся на мир. В плане мобилизации Абхазия всегда едина, у нас нет необходимости агитировать собственный народ для того, чтобы защищать Родину", - сказал Гвинджия.

По его словам, всех в республике тревожат радикальные высказывания и требования пойти на Абхазию, звучавшие на митингах в Тбилиси. "По всем характеристикам, по всем очевидным показателям видно, что это очередной майдан, и его зачинщиками являются США, и это может обернуться очень трагическими последствиями. Опасность для Абхазии в том, что радикальные силы могут прийти к власти и начать очередную военную авантюру против России, Абхазии и Южной Осетии", - отметил Гвинджия.

Помощник президента Абхазии отметил, что нынешнее руководство Грузии с начала проведения специальной военной операции выступало более-менее рационально. "Мы с вниманием следили за ситуацией в Грузии и их высказываниями, и у нас создавалось впечатление, что в Грузии действительно смотрят в сторону мирных процессов, не стремятся к новой войне", - отметил Гвинджия. По его словам, новая война "может привести к тому, что Грузия вообще лишится всего, что она имеет, и самое главное - это жертвы с обеих сторон". "Нам этого не нужно, мир лучше любой войны, и надо сделать все, чтобы избежать ее", - подчеркнул Гвинджия.

"Остается надеяться, что здравые умы в Грузии окажутся в большинстве, они выдержат, смогут противостоять этому. Мы же не хотим воевать, у нас нет этого желания, но если они придут, у нас не останется никакого выбора, кроме как защищаться и очень ожесточенно", - сказал политик.

Об иноагентах

Отвечая на вопрос о наличии в Абхазии иноагентов, Максим Гвинджия отметил, что "нельзя причесывать всех одной и той же гребенкой". "После войны с Грузией в 1992-1993 годы и после того, как республика оказалась в блокаде, абхазское гражданское общество стало основным двигателем всех экономических, культурных и внешнеполитических процессов. Многие представители нашего гражданского общества осуществляли эти проекты в рамках сотрудничества с западными организациями, западными НПО (неправительственными организациями - прим. ТАСС)", - сказал он.

Гвинджия отметил, что лично знает большинство представителей абхазского гражданского общества, которые сотрудничают с НПО из других стран, получают некоторые гранты, и назвал их патриотами своей страны".