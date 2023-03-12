12 марта, 13:10

Одна из лидеров протеста в Кишиневе подаст в суд на ударившего ее начальника полиции

Депутат Марина Таубер сообщила, что участники митинга задокументировали другие незаконные действия полиции, которые применяли физическую силу против вышедших на протест пожилых людей

КИШИНЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Одна из возглавивших в воскресенье колонну протестующих в Кишиневе депутат Марина Таубер выступила с обвинениями в отношении начальника полиции республики Корнела Чернэуцану в том, что он ударил ее, и заявила, что намерена подать на него жалобу. Об этом передает корреспондент ТАСС с места события.

"Я как депутат направляюсь в правительство, чтобы передать властям резолюцию участников протеста. Попрошу тех, кто снимал наш протест, направить мне видео, на котором господин Чернэуцану ударил меня, пытаясь не пропустить колонну протестующих к правительству. Как депутат я подам на него жалобу, привлеку его к суду", - сказала Таубер на митинге. Она также сообщила, что участники митинга задокументировали другие незаконные действия полиции, которые применяли физическую силу против вышедших на протест пожилых людей.

"В отличие от протестов в Грузии, которые поддержал Запад, мы мирные люди. У нас нет коктейлей Молотова, мы не применяем насилия против полиции, мы требуем от властей остановить грабеж людей", - подчеркнула депутат.

Изначально протест планировался у здания парламента, однако организаторы попытались выйти на главную площадь Кишинева, прорвав кордоны полиции. Позднее дорогу им преградил спецназ полиции и выстроенные ими баррикады из городских автобусов. Организаторы митинга не стали вступать в противостояние и проводят митинг на главном бульваре. Протестующие скандируют: "Долой [президента Молдавии] Майю Санду", "Долой диктатуру".

Ранее протестующие заверили, что акция будет мирной. Вместе с тем они обвинили полицию в запугивании своих активистов, которые получили звонки с угрозами завести уголовное дело практически в каждом районе страны.

Демонстранты обвиняют власти в неспособности справиться с ростом цен, рекордной за последние 20 лет инфляцией, которая составила 30% по итогам 2022 года, а также критикуют за конфронтацию с Россией и милитаризацию. В ходе митингов звучат лозунги с призывами к роспуску парламента и отставке президента страны Санду. В феврале на фоне этих демонстраций в отставку ушла премьер-министр Наталья Гаврилица. 

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Молдавия
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