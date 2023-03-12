WP: Запад опасается российских ракет "Кинжал" из-за отсутствия аналогов

Как пишет газета, такой вид гиперзвукового оружия тяжело перехватить современными системами ПРО

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Применение Россией на Украине гиперзвуковых ракет "Кинжал" показало, что Соединенные Штаты и их союзники не обладают аналогичным оружием, которое тяжело перехватить современными системами ПРО, и оно может быть оснащено обычной и ядерной боевыми частями. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

По мнению ее авторов, применение ракет "Кинжал" на Украине "подчеркивает уязвимость Запада" и "возобновило опасения по поводу передового арсенала" России, которая "обладает трудно перехватываемым оружием, способным нести ядерные заряды, которого пока нет у США и их союзников". Издание считает, что демонстрация "Кинжала" в боевых условиях "усиливает давление на Вашингтон, поскольку гонка гиперзвуковых вооружений накаляется, и Вашингтону предстоит наверстать упущенное". Так, бывший заместитель министра обороны США Майкл Гриффин, который курировал сферу военных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, считает, что в Соединенных Штатах появится оборонительный потенциал против гиперзвуковых ракет не ранее середины 2020-х годов.

По словам научного сотрудника лондонского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Сидхарта Каушала, "большинство крупных стран рассматривает [гиперзвуковые ракеты] как приоритетную категорию вооружений". Он добавил, что гиперзвуковое оружие трудно перехватить из-за его скорости, высоты и маневренности.

Вместе с тем в статье содержится резкая критика в адрес решения применить "Кинжалы" на Украине. Каушал утверждал, что нанести удары по украинским энергетическим объектам и инфраструктуре можно было и с помощью другого, менее дорогостоящего оружия. По версии газеты, применение РФ гиперзвуковых ракет на Украине "только подняло вопросы о потенциальной расточительности некоторых из самых передовых и дорогих российских вооружений". В статье утверждается, что применение ракет, "похоже, не изменило дальнейший ход" конфликта.

О ракетном ударе

Как сообщил ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", был нанесен удар возмездия по объектам на территории Украины в ответ на теракты в Брянской области. Он указал, что в результате массированного удара уничтожены места базирования ударных беспилотников, сорваны переброска резервов и железнодорожные перевозки иностранного вооружения, выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

"Кинжал" - новейший российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, носимыми специально оборудованными для этого перехватчиками МиГ-31К. Ракета "Кинжал" обладает малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью и предназначена для уничтожения наземных и морских целей. На опытно-боевом дежурстве в ВС РФ комплексы "Кинжал" находятся с декабря 2017 года. Официально первое боевое применение этих ракет состоялось 18 марта 2022 года в ходе военной спецоперации на Украине.