Bild: ФРГ потратит €154 млн на покупку 10 гаубиц взамен отправленных Украине

Германия ранее объявляла о поставках на Украину самоходных гаубиц, боевых машин пехоты, систем ПВО и танков

БЕРЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Кабмин Германии собирается приобрести самоходные артиллерийские установки (САУ) Panzerhaubitze 2000, чтобы заменить те, которые были отправлены киевским властям. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild am Sonntag.

По данным таблоида, предложения уже направлены в бюджетный комитет Бундестага, голосование по этому вопросу состоится там 29 марта. Речь идет о закупке 10 САУ стоимостью €154,7 млн.

Германия ранее объявляла о поставках на Украину самоходных гаубиц, боевых машин пехоты, систем ПВО и танков.

Как говорила уполномоченная Бундестага по вопросам военнослужащих Ева Хёгль, армия ФРГ нуждается в новой технике взамен той, которую отправляют Украине, так как ее поставки создают бреши в материально-технической базе Бундесвера.

В конце февраля 2022 года германский парламент проголосовал за выделение €100 млрд на нужды обороны: закупку нового снаряжения, боеприпасов и техники, разработку новых систем. Хёгль неоднократно говорила, что улучшения материально-технической базы Бундесвера за последние месяцы добиться не удалось.