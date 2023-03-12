В ВСУ сообщили, что до их полного окружения в Артемовске осталось не более 4 км

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Не более 4 км осталось до полного окружения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске. Об этом в эфире "Эспрессо-ТВ" заявил командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский.

"Сейчас в Бахмуте (украинское название города Артемовск - прим. ТАСС) идут бои прямо на улицах. За каждый переулок идут стрелковые бои. Особая опасность в том, что горловина так называемого оперативного котла составляет не более 4 км. Без логистики нет ничего - ни ротации, ни подвоза боеприпасов", - сказал он.

По его словам, нынешняя ситуация в Артемовске может стать для ВСУ повторением событий в районе города Дебальцево в январе - феврале 2015 года, когда украинские войска в ходе боев с силами Донецкой Народной Республики (ДНР) попали в котел и были вынуждены отступить. "Мы понимаем, что может быть повторение Дебальцево. Такая же ситуация, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну. Из-за этой горловины в 4 км - это очень опасно", - добавил украинский военный.

Украинское издание "Страна" в свою очередь приводит мнение еще одного украинского военнослужащего. "Как только русские займут дорогу на Хромово, Бахмут постепенно начнет превращаться из крепости в большую братскую могилу. Тогда уже не будет смысла молчать о вещах, которые бесят много месяцев. Может быть, кто-то увидит в них зраду (предательство - прим ТАСС), но мне будет уже глубоко начхать. Терпение на исходе", - цитирует издание в воскресенье в своем телеграм-канале бойца 93-й бригады ВСУ.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ. В субботу основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что российские силы находятся в 1,2 километра от административного центра Артемовска. По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, украинские войска, продолжая бои в районе Артемовска, пытаются выиграть время, чтобы накопить резервы перед весенним контрнаступлением.