Politico указала на разногласия между Вашингтоном и Киевом из-за конфликта на Украине

Как сообщает издание, между США и Украиной "назревают потенциальные точки напряженности в вопросе о том, как и когда закончится конфликт"

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Разногласия между администрацией Соединенных Штатов и киевскими властями растут в связи с проводящейся Россией специальной военной операцией (СВО) на Украине. Об этом сообщила в воскресенье газета Politico со ссылкой на свои источники.

В статье издания отмечается, что в американо-украинских отношениях появились "небольшие трещины", а "единство [двух стран] постепенно распадается на части". Через год после начала СВО, поясняет издание, "между Вашингтоном и Киевом за кулисами растут разногласия по поводу целей войны, и назревают потенциальные точки напряженности в вопросе о том, как и когда закончится конфликт".

Собеседники Politico из числа должностных лиц, законодателей и экспертов среди таких точек напряженности в двусторонних отношениях назвали ситуацию вокруг взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", "жестокую, истощающую оборону стратегически неважного украинского города" Артемовска (украинское название - Бахмут) и "план борьбы" Киева за Крым.

Так, по версии издания, захват Артемовска "практически не изменит дальнейшего хода" конфликта, однако "Украина продолжает обороняться, отказываясь покинуть разрушенный город даже ценой огромных потерь". Многие представители администрации США начали беспокоиться, что "Украина тратит так много личного состава и боеприпасов в Бахмуте", что это может подорвать их "способность провести крупное контрнаступление весной", говорится в статье. При этом "Киев пока игнорирует мнение Вашингтона" по этому вопросу.

Как ранее сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США. При этом, подчеркивает Politico, администрация президента США Джо Байдена дала понять Киеву, что "определенные акты насилия за пределами границ Украины не будут приемлемы". Кроме того, считают американские должностные лица, настойчивое требование украинского президента Владимира Зеленского "вернуть всю территорию Украины, включая Крым", приведет лишь к затягиванию конфликта.

Politico также указывает на разочарование со стороны Киева в связи с тем, что Вашингтон не поставляет требуемого оружия. Однако в вашингтонской администрации "существует недовольство по поводу постоянных просьб и, порой, отсутствия должной благодарности со стороны Зеленского", отметили собеседники издания.