Разногласия Вашингтона и Киева и угроза котла в Артемовске. Ситуация вокруг Украины

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Разногласия между Соединенными Штатами Америки и Украиной, в том числе из-за продолжающихся боев за Артемовск (украинское название - Бахмут), растут. Об этом пишет в воскресенье газета Politico со ссылкой на источники.

Кроме того, украинские военные предупредили о возможном окружении в Артемовске, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Перевальск в Луганской Народной Республике, а украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что Киев вряд ли в ближайшее время получит западные истребители.

ТАСС собрал основные события вокруг Украины за последние два дня.

Ситуация в Артемовске

В Артемовске могут повториться события начала 2015 года в районе города Дебальцево, где украинские войска попали в окружение, предупредил в эфире Espreso TV командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский. По его словам, в Артемовске "горловина так называемого оперативного котла составляет не более 4 км".

В субботу основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский объяснил продолжение боев за Артемовск попыткой "выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами". Он при этом признал, что ситуация в городе для украинских сил "остается очень тяжелой".

Ход операции

Потери Киева на купянском направлении за двое суток составили порядка 100 человек и 15 единиц техники, на краснолиманском - почти 200 человек и 14 автомобилей, бронемашин и артиллерийских орудий, следует из сводок Минобороны РФ.

На донецком направлении, по оценке ведомства, украинская сторона потеряла свыше 360 человек убитыми и 23 единицы техники. На южнодонецком и запорожском направлениях украинские потери составили порядка 120 человек и 12 автомобилей, боевых бронированных машин и артиллерийских орудий.

В результате российских ударов на херсонском направлении Киев потерял более 50 человек убитыми и 18 единиц техники, включая самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве также заявили об уничтожении склада боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Кроме того, по информации министерства, российские военные сбили два украинских вертолета Ми-8 над Донецкой Народной Республикой, нанесли удары по пунктам управления двух бригад в районах Красного Лимана и Дробышево и уничтожили склад боеприпасов на территории предприятия "Укрэнергочермет" под Запорожьем.

Обстрел Перевальска

Три человека погибли, пятнадцать получили ранения в результате обстрела украинскими военными города Перевальска в Луганской Народной Республике, заявил в воскресенье врио главы региона Леонид Пасечник. Он отметил, что удар был нанесен по обстановке общественного транспорта в час пик, и назвал произошедшее "жесточайшим актом терроризма".

По данным луганских властей, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Разногласия Вашингтона и Киева

Между властями США и Украины растут "разногласия по поводу целей войны" и назревают "потенциальные точки напряженности в вопросе о том, как и когда закончится конфликт", сообщила в воскресенье газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, в Вашингтоне обеспокоены в том числе отказом Киева оставлять Артемовск, где украинские военные тратят "много личного состава и боеприпасов", и настойчивыми требованиями украинского президента Владимира Зеленского "вернуть всю территорию Украины, включая Крым", а также недовольны постоянными просьбами и отсутствием "должной благодарности" со стороны украинского президента.

Вокруг поставок истребителей Киеву

Украина вряд ли получит в ближайшее время западные истребители, признал Кулеба в опубликованном в воскресенье интервью газете BILD am Sonntag. Он указал на необходимость "уже сейчас" начать обучение украинских летчиков.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин, посетившая в пятницу Киев, заявила о возможности обсуждения передачи Украине списанных истребителей Hornet. В канцелярии финского президента Саули Ниинистё подчеркнули, что глава государства "ни с кем не обсуждал этот вопрос", а министр обороны страны Антти Кайкконен отметил, что постарался бы отговорить премьера поднимать эту тему, если бы знал об этом заранее.

При этом Зеленский в пятницу по итогам встречи с главой Минобороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом заявлял, что Киев и Осло начали обсуждать возможность организации тренировочной миссии для украинских летчиков.

Состояние украинской энергетики

В Киеве полностью восстановили теплоснабжение, электричество и вода подаются во все районы. Об этом сообщил в воскресенье глава городской военной администрации Сергей Попко.

Кроме того, сообщалось о стабилизации ситуации с электричеством в Житомирской, Одесской и Харьковской областях.

Серия взрывов на энергетических объектах произошла на Украине в четверг, 9 марта. В Минобороны РФ заявили, что российские войска нанесли "массированный удар возмездия" в ответ на теракт в Брянской области и уничтожили в том числе места базирования украинских беспилотников, вывели из строя военные предприятия и сорвали переброску резервов и иностранного оружия.