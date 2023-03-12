Глава МВД Молдавии пообещала привлечь к ответственности участников столкновений с полицией

Анна Ревенко назвала всех, кто допустил насилие на митинге в отношении мирных граждан и правоохранительных органов, предателями родины

КИШИНЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Глава МВД Молдавии Анна Ревенко пообещала привлечь к ответственности участников столкновений с полицией на митинге оппозиции в воскресенье.

"Все те, кто довел сегодня до насилия в отношении мирных граждан, а также в отношении правоохранительных органов теперь находятся в собранных полицией материалах с доказательствами. Я посылаю предателям родины предупреждение, что они скоро предстанут перед судом", - говорится в заявлении Ревенко, которое распространила пресс-служба МВД.

С заявлением выступил также председатель парламента Игорь Гросу, который считает, что целью оппозиции "являлось свержение конституционного строя, смена легитимной власти в Кишиневе и передача ее в распоряжение России".

Ранее полиция Молдавии предупредила об угрозах дестабилизации ситуации в стране и призвала граждан не принимать участие в запланированном на этот день митинге, который организует оппозиционная партия "Шор" при поддержке других партий и движений. Глава Генерального комиссариата полиции Виорел Чернэуцану выступил с утверждением, что к подготовке акций по дестабилизации ситуации причастны спецслужбы России.

О митинге

В демонстрации приняли участие несколько тысяч человек. Организаторы прошли по главному бульвару Кишинева с транспарантами "Долой [президента] Майю Санду", "Долой диктатуру", "Оплатите наши счета". Изначально они планировали провести митинг у здания парламента, однако затем решили выйти на главную площадь Кишинева, но дорогу в этом направлении им преградили спецназ полиции и установленные поперек бульвара городские автобусы.

В итоге митинг был проведен прямо на дороге. В ходе демонстрации произошли стычки с полицией. Задержаны свыше 50 человек.

В Молдавии уже больше года действует режим чрезвычайного положения, который был введен с началом специальной военной операции на Украине. В этот период были запрещены все массовые мероприятия, закрыты оппозиционные телеканалы. Тем не менее молдавская оппозиция практически еженедельно проводит акции протеста с лета прошлого года.

Оппозиция обвиняет власти в неспособности справиться с ростом цен, рекордной за последние 20 лет инфляцией, которая составила более 30% по итогам 2022 года, а также критикуют за конфронтацию с Россией и милитаризацию. В феврале - на фоне этих демонстраций - в отставку ушла премьер-министр Наталья Гаврилица.