12 марта, 16:52
Землетрясения в Турции и Сирии

Эрдоган сообщил, что число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тыс.

Эрдоган сообщил, что число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тыс.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

По словам турецкого лидера, количество пострадавших превысило 115 тыс.

АНКАРА, 12 марта. /ТАСС/. Не менее 48 тыс. человек погибли в результате произошедших в феврале землетрясений в Турции. Об этом в воскресенье сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в наиболее пострадавшей от стихии провинции Хатай.

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"Число жертв составило 48 тыс., более 115 тыс. пострадали. 50 тыс. зданий разрушены. И нет другой такой страны, которая бы могла настолько же быстро среагировать на такое масштабное бедствие", - сказал он. Трансляцию вел телеканал TRT.

В субботу власти заявляли, что число погибших составляло 47 975.

Эрдоган отметил, что с первых часов после землетрясения власти мобилизовали все имеющиеся силы на ликвидацию последствий и разбор завалов. При этом существенными препятствиями были снег, холод и разрушенные дороги. "100 стран направили нам помощь, прислали тысячи спасателей. Я безмерно благодарен им", - подчеркнул президент. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипЗемлетрясения в Турции и Сирии
© Информационное агентство ТАСС
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