Премьер Грузии упрекнул украинское руководство в поддержке акций протеста в Тбилиси

Ираклий Гарибашвили также посоветовал властям Украины "сперва позаботиться о себе и своей стране"

ТБИЛИСИ, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили упрекнул президента Украины Владимира Зеленского и других украинских политиков в поддержке прошедших в Тбилиси акций протеста.

"Вы упомянули обращение Зеленского. Когда находящийся в состоянии войны человек находит время и откликается на проведенную здесь деструктивную акцию, проведенную несколькими тысячами людей, это прямое доказательство того, что он включен, он мотивирован, чтобы здесь тоже что-то произошло, изменилось", - заявил Гарибашвили в воскресенье в эфире телеканала IMEDI.

"Вышел [Виталий] Кличко, [Марк] Фейгин (признан в РФ иноагентом) и какие-то другие непонятные люди, украинские политики, вышел [Давид] Арахамия и какие-то несчастные лузеры, которые говорят о том, что нужны изменения, какие-то сценарии, переворот. Это прямое вмешательство [во внутренние дела Грузии]", - сказал он.

Гарибашвили также посоветовал властям Украины "сперва позаботиться о себе и своей стране". Как подчеркнул премьер, Грузия позаботится о себе сама. По его мнению, власти Украины недовольны тем, что Грузия "не включилась" в конфликт на Украине.

Ранее Зеленский в своем обращении поблагодарил протестовавших в Тбилиси граждан, которые держали на акции украинские флаги, и пожелал Грузии успеха на пути европейской интеграции.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял грузинскую версию законопроекта об иноагентах. В ходе митингов полиция применяла водометы и слезоточивый газ. За два дня протестов задержано более 130 человек. После волнений в столице утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила отозвать законопроект, а 10 числа депутаты проголосовали против инициативы. Американская версия законопроекта, которая ранее была зарегистрирована в парламенте как альтернатива грузинской, отозвана, она не дошла до первого чтения.